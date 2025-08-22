сегодня в 11:44

Мошенник предложил фонду в Дубне заплатить за эвакуацию плененных бойцов ВС РФ

Мошенник под видом сотрудника ФСБ пытался развести на деньги благотворительный фонд «Батальон» из подмосковной Дубны. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, в июле к руководителю фонда, который оказывает помощь плененным бойцам СВО, обратился мужчина, представившись сотрудником ФСБ. Аферист обманным путем предложил организовать эвакуацию российских военных из плена. При этом стоимость его «услуг» составляла 500 тыс. рублей за каждого пленного.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник также причастен к другим эпизодам мошенничества, в том числе связанных с реализацией прав российских военнослужащих.

Городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура держит на контроле дальший ход и результаты расследования уголовного дела.