Мошенник обманул ветерана КГБ, представившись Собяниным

В Москве телефонный мошенник обманул разведчика и советского резидента в Австралии Геронтия Лазовика. Злоумышленник представился мэром Москвы Сергеем Собяниным и убедил пенсионера выбросить в окно примерно 1 миллион рублей, сообщает сайт MK.Ru .

14 января аферист позвонил ветерану КГБ в мессенджере WhatsАpp. Злоумышленник назвался Сергеем Собяниным и спросил, есть ли у его 92-летнего собеседника деньги.

Узнав о наличии у Лазовика сбережений, «мэр» убедил разведчика, что необходимо проверить законность этих денег. После этого известный разведчик выбросил в окно около миллиона рублей.

В свое время Геронтий Лазовик помогал вербовать высокопоставленных чиновников из Австралии. В советском КГБ он возглавлял отдел, занимающийся эмигрантами.