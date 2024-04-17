Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела «Крокуса» Касимова*

Мосгорсуд оставил под стражей Алишера Касимова*, обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Московский городской суд отказался удовлетворять апелляцию Касимова*, не согласного со своим арестом. Таком образом, постановление Басманного райсуда Москвы об избрании меры пресечения фигуранту остается в силе.

По данным следствия, Касимов* сдал исполнителям теракта свою квартиру в подмосковной деревне Путилково.

Фигурант зарегистрирован в этой деревне, он владеет кафе «Чайхона», которое сейчас закрыто.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар. Погибли 144 человека. По делу о терроризме арестованы 12 человек, среди них — 4 исполнителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались несколько детей.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.

*Включен в реестр экстремистов и террористов.