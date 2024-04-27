Мощный взрыв в Днепропетровске привел к пожару

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В Днепропетровске из-за мощного взрыва начался пожар, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Он опубликовал фото пожара на месте взрыва.

На снимке виден черный столб дыма, который поднимается от места происшествия.

Ранее ВС РФ нанесли удар в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне. Прилет зафиксировали утром 27 апреля. Также серия взрывов прозвучала в Львовской области.