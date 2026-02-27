Мощный взрыв произошел в кафе в Казахстане. Погибли 7 человек
Фото - © скриншот
В Шучинске Акмолинской области Казахстана взорвался газ в кафе. Погибли семь человек, среди которых 16-летняя девушка, сообщает Baza.
Взрыв произошел в кафе, расположенном в пристройке к пятиэтажному дому. После него начался пожар.
Сотрудники местного МЧС в период тушения убрали из помещения восемь баллонов с газом. Суммарно были травмированы 26 человек.
В районную больницу увезли 13 из них. У них обнаружили ожоги разной степени тяжести.
На опубликованной записи взрывается баллон с газом. Начинается сильный пожар. Огонь охватывает здание и соседние объекты. Из строения выбегает человек. Затем к нему подходит очевидец.
