Мощный взрыв произошел в кафе в Казахстане. Погибли 7 человек

сегодня в 08:47

7 человек погибли при взрыве газа в кафе в Казахстане

В Шучинске Акмолинской области Казахстана взорвался газ в кафе. Погибли семь человек, среди которых 16-летняя девушка, сообщает Baza .

Взрыв произошел в кафе, расположенном в пристройке к пятиэтажному дому. После него начался пожар.

Сотрудники местного МЧС в период тушения убрали из помещения восемь баллонов с газом. Суммарно были травмированы 26 человек.

В районную больницу увезли 13 из них. У них обнаружили ожоги разной степени тяжести.

На опубликованной записи взрывается баллон с газом. Начинается сильный пожар. Огонь охватывает здание и соседние объекты. Из строения выбегает человек. Затем к нему подходит очевидец.

