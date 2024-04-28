Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

сегодня в 14:23

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье в воскресенье прогремел мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный объёмный взрыв», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что воздушную тревогу в городе запустили лишь после взрыва.

Прошедшей ночью несколько взрывов произошло в Хмельницкой области. В украинском регионе была объявлена воздушная тревога.