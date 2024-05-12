Конкурс «Евровидение» в 2024 году не обошелся без скандалов

Победу в конкурсе песни «Евровидение» в этом году одержала Швейцария. Ее представителем стал 24-летний певец Nemo (Немо Меттлер) с песней The Code, сообщает РБК.

На втором месте оказался представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim. Он набрал 547 баллов. Третье место занял украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria и результатом 453 балла).

На четвертом месте конкурса расположилась Франция, а на пятом — Израиль.

Представитель Нидерландов в этом году был отстранен от «Евровидения» после того, как показал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала певца без его согласия во время выступления.