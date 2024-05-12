сегодня в 11:38

Посол РФ на Маврикии назвал актуальными риски ареста россиян по запросу США

Российских граждан за рубежом могут арестовать по поручению властей США, сообщает ТАСС .

По словам посла России в Республике Маврикий Константина Климовского, о таких случаях МИД России неоднократно предупреждал своих граждан.

Граждане, которые выезжают за границу, могут подвергнуться аресту по запросам американских правоохранительных органов или специальных служб.

Именно поэтому тем, у кого могут быть проблемы в этой области, стоит задуматься, заключил посол.