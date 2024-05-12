Ребенок пострадал в результате обрушения части жилого дома в Белгороде
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Ребенок пострадал в результате обрушения части жилого дома в Белгороде на улице Щорса, сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно, в дом на Харгоре прилетела ракета, в результате чего произошло обрушение подъезда.
В результате произошедшего пострадал ребенок и минимум три человека.
В настоящее время существует угроза обрушения всего девятиэтажного здания. Под завалами могут находиться люди, продолжается эвакуация жителей.
В Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что до произошедшего сигнал ракетной опасности запускался в регионе 5 раз.