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Ребенок пострадал в результате обрушения части жилого дома в Белгороде

Ребенок пострадал в результате обрушения части жилого дома в Белгороде на улице Щорса, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, в дом на Харгоре прилетела ракета, в результате чего произошло обрушение подъезда.

В результате произошедшего пострадал ребенок и минимум три человека.

В настоящее время существует угроза обрушения всего девятиэтажного здания. Под завалами могут находиться люди, продолжается эвакуация жителей.

В Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что до произошедшего сигнал ракетной опасности запускался в регионе 5 раз.