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СК России проведет расследование преступлений ВСУ в Белгороде и ДНР

Сотрудники следственного комитета России проведут расследование преступлений, совершенных украинской стороной в Белгородской области и ДНР, сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

Украинская сторона совершила преступления против мирных жителей.

Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ, в результате чего погиб один человек, а также пострадали 28 взрослых и 1 ребенок.

В результате обстрела украинскими националистами мирных кварталов города Донецка получили ранения 12-летняя ученица одной из школ и мужчина 1982 года рождения.

Также двое мужчин погибли и одна женщина получила ранения в результате подрыва машины в населенном пункте Новотроицкое ДНР.

Ранее в Белгороде на улице Щорса в результате прилета ракеты ВФУ обрушился подъезд жилого дома.