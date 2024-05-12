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Mash: минимум четыре человека погибли после обрушения подъезда в Белгороде

Минимум четыре человека погибли, еще 21 пострадал после обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, сообщает Mash.

Сейчас жителей эвакуируют из-за угрозы обрушения дома. Спасатели начнут разбирать завалы в ближайшее время.

На место ЧП отправились медики и отряды МЧС.

По данным SHOT, под завалами могут находится не менее 20 человек.

До произошедшего сигнал ракетной опасности запускался в регионе 5 раз.

По предварительным данным, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО «Ольха».