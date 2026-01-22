Мощный взрыв прогремел на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве
Фото - © Telegram-канал Mash
На крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве взорвался пропановый баллон. Кадры с места происшествия публикует Mash.
На видео запечатлена крыша строящегося жилого дома. Там в момент происшествия велись монтажные работы.
В ролике показано, что вверх от крыши тянется черный дым. Внезапно раздается громкий взрыв, появляется столб пламени.
Предварительно, ЧП произошло из-за разгерметизации пропанового баллона. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.
Ранее было опубликовано видео с моментом взрыва гранаты в центре подготовки МВД в Сыктывкаре. В результате происшествия погиб один человек, еще десятки пострадали.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.