сегодня в 12:23

Мощный взрыв прогремел на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве

На крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве взорвался пропановый баллон. Кадры с места происшествия публикует Mash .

На видео запечатлена крыша строящегося жилого дома. Там в момент происшествия велись монтажные работы.

В ролике показано, что вверх от крыши тянется черный дым. Внезапно раздается громкий взрыв, появляется столб пламени.

Предварительно, ЧП произошло из-за разгерметизации пропанового баллона. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Ранее было опубликовано видео с моментом взрыва гранаты в центре подготовки МВД в Сыктывкаре. В результате происшествия погиб один человек, еще десятки пострадали.

