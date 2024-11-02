«Мощный вирус» в Анталье: была ли эпидемия среди российских туристов
Больницы Антальи опровергли сообщения об эпидемии вируса у туристов из РФ
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В отеле турецкой Антальи опровергли распространяемую информацию о заболевании вирусом Коксаки российских туристов, сообщает ТАСС.
Ранее СМИ и Telegram-каналы написали, что за последние дни несколько десятков детей и взрослых из турецких отелей обратились в больницу. У них была температура выше 39, они практически не сбивалась таблетками и суспензиями. Пациентами ставили капельницы.
Острая фаза болезни продолжается порядка 4–5 дней, а затем постепенно отпускает. Возможно, причиной стал вирус Коксаки.
Как пишет РИА Новости, также медучреждения в Анталье опровергли заявления о «мощном вирусе» среди отдыхающих россиян.
Агентство запросило информацию у консульства РФ по данной ситуации.