«Мощный вирус» в Анталье: была ли эпидемия среди российских туристов

Больницы Антальи опровергли сообщения об эпидемии вируса у туристов из РФ

Ранее СМИ и Telegram-каналы написали, что за последние дни несколько десятков детей и взрослых из турецких отелей обратились в больницу. У них была температура выше 39, они практически не сбивалась таблетками и суспензиями. Пациентами ставили капельницы.

Острая фаза болезни продолжается порядка 4–5 дней, а затем постепенно отпускает. Возможно, причиной стал вирус Коксаки.

Как пишет РИА Новости, также медучреждения в Анталье опровергли заявления о «мощном вирусе» среди отдыхающих россиян.

Агентство запросило информацию у консульства РФ по данной ситуации.