Мощный ветер сносит крыши домов под Красноярском

сегодня в 18:39

Непогода дошла до Красноярска и ближайших населенных пунктов. В городе идет дождь и сильно дует ветер, который сносит крыши домов в соседних селах, сообщает SHOT .

Периодически в Красноярске бьют молнии. Погода подобным образом не бушевала уже давно.

Удары грозы настолько сильные, что от исходящего от них шума начинает звучать сигнализация у автомобилей. Небо затянули черные тучи.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 июля будут дождь, гроза и порывы ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду.