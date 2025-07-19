Мощный ветер сносит крыши домов под Красноярском
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Непогода дошла до Красноярска и ближайших населенных пунктов. В городе идет дождь и сильно дует ветер, который сносит крыши домов в соседних селах, сообщает SHOT.
Периодически в Красноярске бьют молнии. Погода подобным образом не бушевала уже давно.
Удары грозы настолько сильные, что от исходящего от них шума начинает звучать сигнализация у автомобилей. Небо затянули черные тучи.
Ранее сообщалось, что в Москве 19 июля будут дождь, гроза и порывы ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду.