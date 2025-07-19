Дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с будут в Московском регионе 19 июля

Днем 19 июля в Москве и области будет от 24 до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В субботу в Московском регионе будут дождь, гроза. Ветер восточный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами могут возникнуть порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от 17 до 19 градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода, дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве и области из-за грозы. Он действует с 09:00 19 июля до 21:00 20 июля.