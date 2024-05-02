Мощный пожар случился на востоке Москвы
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Сильный пожар произошел в административно-промышленном здании на улице Буракова на востоке столицы, передает ТАСС.
Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м. Между двумя этажами на площади 1 тыс. кв. метров произошло обрушение.
Пожару присвоен повышенный уровень сложности, огонь охватил три этажа. Внутри могут быть люди.
Причины произошедшего уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.
По данным СМИ, горит завод по производству искусственного камня. Для тушения пожара запросили авиацию.