сегодня в 21:54

Мощный пожар случился на востоке Москвы

Сильный пожар произошел в административно-промышленном здании на улице Буракова на востоке столицы, передает ТАСС .

Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м. Между двумя этажами на площади 1 тыс. кв. метров произошло обрушение.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности, огонь охватил три этажа. Внутри могут быть люди.

Причины произошедшего уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным СМИ, горит завод по производству искусственного камня. Для тушения пожара запросили авиацию.