Мощный пожар на газопроводе в Кизилюрте потушили
В дагестанском Кизилюрте ликвидировали мощный пожар на газопроводе. Об этом заявили в местной администрации, сообщает «Осторожно, новости».
Из-за возгорания были полностью эвакуированы села Гельбах — 60 домохозяйств, Нижний Чирюрт — 250 домохозяйств, а также несколько улиц в поселке Бавтугай. Людей вывезли за десять минут.
По словам местных жителей, на трассе Р-217 в районе Кизилюрта образовалась огромная пробка. По информации МЧС, в связи с произошедшим подача газа на значительном участке сети приостановлена.
Врио Дагестана Федор Щукин отметил, что раненых нет, на месте работают экстренные службы.
Ранее столб дыма из-за пожара был виден из Хасавюрта на расстоянии в 30 километров. Момент сильного взрыва газа попал на видео.
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