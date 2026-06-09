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Мощный пожар на газопроводе в Кизилюрте потушили

В дагестанском Кизилюрте ликвидировали мощный пожар на газопроводе. Об этом заявили в местной администрации, сообщает « Осторожно, новости ».

Из-за возгорания были полностью эвакуированы села Гельбах — 60 домохозяйств, Нижний Чирюрт — 250 домохозяйств, а также несколько улиц в поселке Бавтугай. Людей вывезли за десять минут.

По словам местных жителей, на трассе Р-217 в районе Кизилюрта образовалась огромная пробка. По информации МЧС, в связи с произошедшим подача газа на значительном участке сети приостановлена.

Врио Дагестана Федор Щукин отметил, что раненых нет, на месте работают экстренные службы.

Ранее столб дыма из-за пожара был виден из Хасавюрта на расстоянии в 30 километров. Момент сильного взрыва газа попал на видео.

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