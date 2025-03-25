Мощный и разрушительный: видео второго взрыва газа в Махачкале

Число пострадавших во время второго взрыва в Махачкале выросло до пяти

Количество пострадавших во время второго взрыва газа в Махачкале, который произошел в салоне сотовой связи, возросло до пяти. Появилось видео момента взрыва, кадры публикует SHOT .

В ролике видно, как взрывается здание. В результате моментально обрушается стена, пыль смешивается с дымом.

Рядом со зданием в этот момент стояли люди. Они быстро убежали с места происшествия. Между тем разрушенные фрагменты здания попали по припаркованным рядом автомобилям.

25 марта в Махачкале прогремело два взрыва газа: первый — в многоэтажном доме на Гапцахской улице. Пострадали два человека.

Второй взрыв произошел в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Ранее сообщалось о четырех пострадавших, но их количество выросло уже до пяти.