Мощное землетрясение произошло на Курилах

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В экстренном обращении глава сообщил об угрозе цунами, уже начата плановая эвакуация жителей из опасных прибрежных районов на возвышенность.

Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось о сильном землетрясении на Камчатке, в результате которого обрушилась стена здания детского сада.