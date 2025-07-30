Мощное землетрясение произошло на Курилах
Лимаренко: на Курилах начата экстренная эвакуация из-за землетрясения
В Северо-Курильске произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9 балла, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В экстренном обращении глава сообщил об угрозе цунами, уже начата плановая эвакуация жителей из опасных прибрежных районов на возвышенность.
Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Ранее сообщалось о сильном землетрясении на Камчатке, в результате которого обрушилась стена здания детского сада.