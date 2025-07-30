На Камчатке ликвидируют последствия сильного землетрясения

сегодня в 03:11

После мощного землетрясения на Камчатке разрушен детский сад

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к жителям после мощного землетрясения, произошедшего сегодня у берегов полуострова.

«По предварительным данным сейсмологов, сила толчков составила 7,7-7,9 баллов. В настоящее время объявлена угроза цунами — прошу всех воздержаться от приближения к береговой линии в опасных районах и внимательно следить за официальными объявлениями», — заявил глава региона.

Солодов сообщил, что экстренные службы уже приступили к комплексной проверке социальной инфраструктуры.

«Особое внимание уделяем состоянию школ, больниц и детских садов. Все силы оперативных служб приведены в режим повышенной готовности», — подчеркнул губернатор.

В одном из детских садов Камчатки произошло обрушение стены из-за землетрясения. Детей в учебном заведении не было, там шел ремонт.