«Мордой в пол»: в Новосибирске многодетного отца задержали и избили по ошибке

Житель Новосибирска, отец большого семейства Евгений Белозеров рассказал о вторжении сотрудников силовых структур в его дом. По словам мужчины, ворвавшиеся в жилище люди в форме, на глазах у его восьми детей и беременной супруги применили к нему физическую силу, а затем задержали. Позднее выяснилось, что его перепутали с цыганом, сообщает Газета.ru .

Белозеров утверждает, что правоохранители сломали, разбили окно его жилья, насильно повалили одного из его сыновей и провели обыск в доме. После этого его увезли в отделение, где через некоторое время освободили, не предъявив никаких официальных обвинений.

«Около 6 утра я спал, услышал звук, что бьют окна. Я соскочил и побежал к выходу, но ударами меня уложили в пол и дальше начали бить. От шума поднялась жена беременная, ее к стене. Потом начали будить детей — ребенок 13 лет испугался людей в форме и маске и побежал к выходу, но ему поставили подножку — он упал, ударился головой и коленом, его уложили и скрутили со словами: „Мордой в пол“. Потом положили мордой в пол ребенка 10 лет, который вышел на кухню. Потом закрыли семерых детей в комнате и удерживали все время, даже в туалет не давали ходить. Ребенок, которому нет и двух лет, плакал. Я при этом все время лежал лицом в пол, ничего говорить не давали, сразу били. Потом начали обыск, я что-то там подписал, толком не видел — зрение плохое», — сказал он.

Белозеров подчеркнул, что после доставки в отделение полиции его отпустили спустя четыре часа, не объяснив причин задержания и не принеся извинений. Мужчина намерен обратиться в органы прокуратуры для защиты своих прав.

По данным издания «Прецедент», причиной задержания могло стать ошибочное отождествление с представителями цыганской диаспоры, которые ранее проживали по соседству с семьей Белозеровых, но переехали около года назад. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.