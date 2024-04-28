Моор: вода в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялась на 11 сантиметров

Вода с реке Ишим в селе Абатское под Тюменью поднялась до уровня в 1208 сантиметров, который увеличился за сутки на 11 сантиметров, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram .

«Последние данные по реке Ишим в районе села Абатское. На 8.00 (6.00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось еще 11 см», — написал он.

Подъем воды в реке за трое суток достиг отметки в один метр. При этом критический уровень для Абатского составляет 960 сантиметров.

Власти уже объявили экстренную эвакуацию на фоне угрозы затопления. При развитии худшего сценария, в опасности находятся 22 населенных пункта. В них живут более 2,5 тыс. людей. В районном центре также паводок угрожает 500 домам с 1,5 тыс, жителей.