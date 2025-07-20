Момент уничтожения беспилотников над Зеленоградом попал на видео
Момент уничтожения вражеских беспилотников над Зеленоградом попал на видео, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что один из беспилотников взорвался чуть выше крыши жилого дома, из-за чего в здании выбило несколько окон.
Кроме того, от упавших обломков второго сбитого беспилотника во дворе одного из домов загорелись машины.
Автомобиль взорвался после попадания обломков вражеского беспилотника в Зеленограде.
Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.