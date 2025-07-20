Момент уничтожения беспилотников над Зеленоградом попал на видео

На опубликованных кадрах видно, что один из беспилотников взорвался чуть выше крыши жилого дома, из-за чего в здании выбило несколько окон.

Кроме того, от упавших обломков второго сбитого беспилотника во дворе одного из домов загорелись машины.

Автомобиль взорвался после попадания обломков вражеского беспилотника в Зеленограде.

Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.