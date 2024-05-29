Момент случайного самообезглавливания ресторатора под Уфой попал на видео

Под Уфой ресторатор зацепился головой о трос понтонного моста и оторвал ее

На реке Дема под Уфой произошел несчастный случай с обезглавливанием 54-летнего ресторатора, который обкатывал новый гидроцикл и не заметил тонкий металлический трос понтонного моста, сообщает Telegram-канал SHOT .

Предварительно известно, что погибший мужчина отдыхал на реке с друзьями. Он обкатывал новый гидроцикл и на скорости совершал различные маневры на воде.

В какой-то момент он разогнался и не заметил, что на его пути препятствие в виде натянутого металлического троса. Он зацепился головой за канат, после чего она мгновенно отлетела в сторону, а тело несколько раз сделало сальто в воздухе и упало в воду. Момент обезглавливания попал на видео.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным журналистов, местные жители пользуются понтонным мостом еще со времен существования Советского Союза. Есть ли рядом с объектом какие-либо предупредительные знаки, не уточняется.

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