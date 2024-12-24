Момент поджога полицейского автомобиля в центре Москвы попал на видео

Инцидент произошел около 17:00 у здания ОВД «Арбат».

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный выходит из припаркованной машины в форме правоохранительных органов и бросает коктейль Молотова в полицейский автомобиль Skoda Octavia. Затем настоящие полицейские начинают погоню за злоумышленником.

Задержанным оказался 65-летний И. Зелинский, которого, предположительно, могли обмануть телефонные мошенники.