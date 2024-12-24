Момент поджога полицейского автомобиля в центре Москвы попал на видео
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Mash опубликовал момент поджога полицейского автомобиля с помощью коктейля Молотова в центре российской столицы.
Инцидент произошел около 17:00 у здания ОВД «Арбат».
На опубликованных кадрах видно, как неизвестный выходит из припаркованной машины в форме правоохранительных органов и бросает коктейль Молотова в полицейский автомобиль Skoda Octavia. Затем настоящие полицейские начинают погоню за злоумышленником.
Задержанным оказался 65-летний И. Зелинский, которого, предположительно, могли обмануть телефонные мошенники.