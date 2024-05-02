Молодой нижегородец до смерти бил и резал мать, но назвал себя невиновным
Жителя Кстова обвиняют в жестоком убийстве родной матери
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Жителя нижегородского Кстова обвиняют в убийстве своей матери. По версии следствия, 26-летний парень избил родительницу и порезал ее ножом, из-за чего женщина умерла, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службе регионального следственного управления СК.
Правоохранители считают, что смертельное избиение произошло в апреле 2024 года. В квартире на улице 40 лет Октября молодой человек набросился на свою мать в порыве ссоры: мужчина бил женщину руками, ногами и ножом. Пострадавшая погибла на месте.
По словам следователей, нижегородец отказался признавать вину в преступлении, которое ему инкриминируют.
Следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу. Прочие детали и обстоятельства произошедшего выясняются.