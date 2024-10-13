Молодой хоккеист из Подмосковья убил мать из-за запрета пить алкоголь

21-летний хоккеист, который играл за молодежную команду мытищинского «Атланта», убил свою мать за то, что она запрещала ему пить спиртное, сообщает SHOT .

В последнее время карьера у молодого человека не складывалась. Поэтому спортсмен стал злоупотреблять выпивкой. Из-за алкоголя у спортсмена стали возникать конфликты с 47-летней мамой. Мать с сыном жили вдвоем.

Вечером 11 октября молодой человек решил расслабиться с помощью спиртных напитков. Когда мама пришла домой, то он был уже навеселе. Женщина сделала сыну замечание, после которого начался скандал. В ходе ссоры хоккеист начал избивать мать, а потом взял нож и нанес им множество ударов.

По предварительным сведениям, скорую помощь и полицейских вызвали соседи, услышавшие шум и крики.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. У пациентки диагностировали множественные ножевые раны спины, плеча и живота. Медики боролись за ее жизнь, но спасти женщину не смогли. Она скончалась примерно через пять часов после нападения.

Убийцу задержали. Ему может грозить до 15 лет колонии.