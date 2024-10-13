Молодой хоккеист из Подмосковья убил мать из-за запрета пить алкоголь
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21-летний хоккеист, который играл за молодежную команду мытищинского «Атланта», убил свою мать за то, что она запрещала ему пить спиртное, сообщает SHOT.
В последнее время карьера у молодого человека не складывалась. Поэтому спортсмен стал злоупотреблять выпивкой. Из-за алкоголя у спортсмена стали возникать конфликты с 47-летней мамой. Мать с сыном жили вдвоем.
Вечером 11 октября молодой человек решил расслабиться с помощью спиртных напитков. Когда мама пришла домой, то он был уже навеселе. Женщина сделала сыну замечание, после которого начался скандал. В ходе ссоры хоккеист начал избивать мать, а потом взял нож и нанес им множество ударов.
По предварительным сведениям, скорую помощь и полицейских вызвали соседи, услышавшие шум и крики.
Пострадавшую экстренно госпитализировали. У пациентки диагностировали множественные ножевые раны спины, плеча и живота. Медики боролись за ее жизнь, но спасти женщину не смогли. Она скончалась примерно через пять часов после нападения.
Убийцу задержали. Ему может грозить до 15 лет колонии.