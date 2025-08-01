Молодая россиянка упала с обрыва на камни во время отдыха у реки

В Ленобласти 21-летняя девушка упала с обрыва на камни во время отдыха у реки

В городе Волхов Ленинградской области 21-летняя девушка поскользнулась и упала с обрыва на камни, когда отдыхала у реки. Пострадавшей удалось выжить, но она получила несколько переломов и сейчас введена в медикаментозный сон, сообщает Mash на Мойке .

Мама девушки рассказала, что дочка едва не погибла на участке реки, который у местных жителей называется «Глубокими». В тот день жительница Ленобласти отдыхала вместе со старшей сестрой, и когда родственницы уже собрались уходить, младшая поскользнулась и свалилась с обрыва прямо на камни.

По словам матери пострадавшей, произошедшее с ее дочерью — не первый случай травмирования на этом месте. Женщина утверждает, что в окрестностях нет пригодного и оборудованного для купания пляжа, поэтому жители отдыхают в небезопасных местах.

После случившегося 21-летнюю девушку увезли в больницу с различными травмами. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии — у пострадавшей диагностировали переломы ребер, руки и ключицы, ушибы легких и черепно-мозговую травму. Накануне, 31 июля, пациентка приходила в сознание, но из-за плохого состояния ее решили снова ввести в медикаментозный сон.