Молодая девушка пострадала в ДТП на «Коле» под Петербургом

сегодня в 12:30

Девушка получила травмы в результате автоаварии в Ленинградской области

В городе Лодейное Поле (Ленинградская область) произошла автоавария с участием легкового автомобиля. В результате ДТП пострадала молодая девушка, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу местной аварийно-спасательной службы.

Авария произошла на трассе «Кола». По данным спасателей, автомобилист не совладал с управлением, в результате чего его машина съехала в кювет.

В ДТП пострадала пассажирка легковушки. Сотрудники лодейнопольского поисково-спасательного отряда доставили девушку в машину скорой помощи, после чего отключили аккумуляторную батарею поврежденного транспортного средства.

Информации о других пострадавших в результате аварии не приводится.