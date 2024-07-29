Молодая девушка пострадала в ДТП на «Коле» под Петербургом
Девушка получила травмы в результате автоаварии в Ленинградской области
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В городе Лодейное Поле (Ленинградская область) произошла автоавария с участием легкового автомобиля. В результате ДТП пострадала молодая девушка, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу местной аварийно-спасательной службы.
Авария произошла на трассе «Кола». По данным спасателей, автомобилист не совладал с управлением, в результате чего его машина съехала в кювет.
В ДТП пострадала пассажирка легковушки. Сотрудники лодейнопольского поисково-спасательного отряда доставили девушку в машину скорой помощи, после чего отключили аккумуляторную батарею поврежденного транспортного средства.
Информации о других пострадавших в результате аварии не приводится.