Молния сожгла дом и гараж в селе Андреевка под Кемеровом

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Четыре жильца выбрались на улицу до приезда спасателей

В селе Андреевка в Кузбассе после удара молнии загорелись дом и гараж. Четыре человека эвакуировались самостоятельно, сообщает Сiбдепо .

Пожар начался ночью после мощного разряда молнии. Жильцам пришлось выбираться на улицу через окна. Огонь быстро охватил деревянные конструкции и перекинулся на автомобиль в гараже.

«На момент прибытия первого подразделения крыши дома и гаража горели открытым пламенем. Угроза соседним строениям. До прибытия ПО самостоятельно эвакуировались 4 человека», — сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Пожар охватил 260 квадратных метров. На месте работали 24 спасателя и 6 машин. Пожарные остановили распространение огня, но пламя уничтожило веранду и серьезно повредило крышу дома вместе с гаражом.

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