«Молился и думал о маме»: в Башкирии бегун пережил нападение медвежьей семьи
Семья из трех медведей атаковала жителя Башкирии Ильсура, вышедшего на пробежку. Ему удалось выжить, отпугнув зверей криком, сообщает Baza.
Молодой человек рассказал, что пару дней назад приехал в деревню Кучуково, а 18 мая решил пробежаться. В какой-то момент в кустах раздался шорох — там были два медведя. Ильсур замер, не зная, что надо делать, а потом начал кричать.
«Метрах в 10 они остановились, потом начали нападать на меня. Я ору, один убежал, не видел, куда. А второй нападает», — пояснил парень.
Оказалось, что бегун встретился с медвежатами, а вскоре показалась и их мать. В этот момент Ильсура больше всего волновало, как его мама переживет случившееся в случае трагичного исхода.
Молодой человек задумался: если он побежит, то медведи рванут за ним, если полезет на дерево — они взберутся следом. В результате он схватил ветку и замахнулся на медвежат, те испугались и залезли на соседнее дерево, но тогда на него начала нападать медведица.
«Я опять начал кричать. Потом медведь чуть-чуть отошел, я начал снимать. У меня тряслись руки. Я кричал, и в этот момент медведица отошла, подождала, пока медвежата спустятся вниз, и потом они ушли», — добавил Ильсур.
По словам парня, пока длилась эта неприятная встреча, он не переставал молиться и думать о маме. Когда медведи ушли, Ильсур смог убежать домой.