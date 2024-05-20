«Молился и думал о маме»: в Башкирии бегун пережил нападение медвежьей семьи

Молодой человек рассказал, что пару дней назад приехал в деревню Кучуково, а 18 мая решил пробежаться. В какой-то момент в кустах раздался шорох — там были два медведя. Ильсур замер, не зная, что надо делать, а потом начал кричать.

«Метрах в 10 они остановились, потом начали нападать на меня. Я ору, один убежал, не видел, куда. А второй нападает», — пояснил парень.

Оказалось, что бегун встретился с медвежатами, а вскоре показалась и их мать. В этот момент Ильсура больше всего волновало, как его мама переживет случившееся в случае трагичного исхода.

Молодой человек задумался: если он побежит, то медведи рванут за ним, если полезет на дерево — они взберутся следом. В результате он схватил ветку и замахнулся на медвежат, те испугались и залезли на соседнее дерево, но тогда на него начала нападать медведица.

«Я опять начал кричать. Потом медведь чуть-чуть отошел, я начал снимать. У меня тряслись руки. Я кричал, и в этот момент медведица отошла, подождала, пока медвежата спустятся вниз, и потом они ушли», — добавил Ильсур.

По словам парня, пока длилась эта неприятная встреча, он не переставал молиться и думать о маме. Когда медведи ушли, Ильсур смог убежать домой.