«Мой ребенок улетел один?»: пассажирка пожаловалась на авиакомпанию «Победа»

Авиакомпания «Победа» аннулировала билет пассажирке, которая летела в Калининград с 9-летним ребенком. Причиной назвали неявку женщины на рейс, хотя в тот момент она уже сидела в самолете, сообщает Baza .

Ксения с сыном направлялась из Чебоксар в Калининград с пересадкой в Москве. Она сразу купила билеты на оба рейса и сдала багаж. Проблемы начались после приземления в Калининграде.

Сначала Ксения получила только чемодан ребенка. Оказалось, что багаж пассажирки остался в Шереметьеве из-за того, что она якобы не явилась на рейс. Более того, авиакомпания аннулировала обратные билеты женщины и уведомила ее по электронной почте.

«Перед посадкой в самолет проверяли посадочные и посмотрели паспорт. Летела я с ребенком! По их информации выходит, что мой 9-летний ребенок улетел один без сопровождения», — высказалась пассажирка.

В калининградском аэропорту отправили запросы в «Победу» и Шереметьево, но пока ответ не получили. На вопрос предпочитают не отвечать и в кол-центре авиакомпании, но берут плату за 1 минуту разговора — 83 рубля. По словам Ксении, счет за звонки перевалил уже за 1,5 тыс. рублей.

Пассажирка крайне недовольна и планирует решать проблему в суде. Она подчеркнула, что в ее чемодане дорогие препараты для сына, которые невозможно купить в аптеке. Позже женщина все же сообщила, что багаж семье доставили поздно вечером, но пока не восстановили обратные билеты.