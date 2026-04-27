Могли захоронить целую семью: на уфимской стройке нашли скелеты людей

Человеческие останки нашли на стройке в Уфе

Останки трех человек были найдены на месте возведения жилкомплекса в Затоне в Уфе. Скелеты могут принадлежать целой семье, сообщает UFA1.RU .

Останки изучат в рамках судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. Эксперты хотят установить личности погибших, сроки давности и причины наступления смерти.

Ранее в Сети появлялась информация, что среди найденных скелетов есть останки ребенка. Это может указывать на то, что на месте была захоронена целая семья.

Однако по обнаруженным элементам нельзя утверждать, что они принадлежали несовершеннолетнему.

Пока что о возбуждении уголовного дела по данному факту не было объявлено.

