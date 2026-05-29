Могли утонуть или убиться током: россиянки чуть не погибли во время ливня на Бали

Россиянка Алина (имя изменено) рассказала в своем блоге о жутком случае, который произошел с ней и ее подругами на Бали.

Девушки возвращались домой в сильнейший ливень, таксист высадил их примерно в 200 м от нужной точки. Девушки отправились к дому через «реку», снимая происходящее и веселясь. Один из прохожих предупредил их, что пройти сквозь поток такой силы нельзя.

Алина отметила, что сначала воды было немного, но потом стало глубоко. Течение усилилось, одна из девушек ненадолго ушла под воду, другая схватилась за электрический столб.

Также она рассказала, что в воде почувствовала как будто удар током, но, возможно, ее кто-то укусил. В итоге они все же смогли добраться до дома, зацепившись за железку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.