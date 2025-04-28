Могла быть проституткой: стало известно, кто зарезал темнокожую девушку в Москве

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве темнокожей девушки в Москве

Полицейские вычислили подозреваемого в убийстве юной темнокожей девушки в Москве. Проверяется факт того, была ли погибшая проституткой, сообщает «МК: срочные новости».

Следователи вычислили, что убийца — 37-летний мужчина, который находился с жертвой в одной квартире. Он был пьян.

В какой-то момент между парой вспыхнул конфликт. Мужчина зарезал девушку. Затем он выбросил тело в окно.

Правоохранители выясняют, могла ли погибшая быть проституткой.

Трагедия произошла в Ясном проезде. В понедельник возле многоэтажки нашли тело молодой темнокожей девушки с ножевым ранением.