Мобилизованный пытался покончить с собой во время прощания с другом в KFC

27-летний мобилизованный мужчина пытался покончить с собой прямо в KFC во время прощания со другом. Сейчас он находится в психиатрической больнице под серьезными препаратами и еще не пришел в сознание, сообщает «Осторожно, Москва» .

Дмитрия мобилизовали около трех лет назад. На СВО погибли оба его дяди, а он сам был несколько раз ранен. Летом прошлого года мужчина приехал домой, чтобы отметить день рождения в кругу семьи.

В какой-то момент он стал вести себя неадекватно. Дмитрий кричал, что его хотят убить, бегал по квартире, громил все вокруг, бил посуду. Мать вызвала скорую. Девять месяцев пациент провел в психиатрической больнице, а вышел оттуда с диагнозом «смешанное расстройство личности», с которым он ограничено годен для службы.

Дмитрий пригласил друга в KFC, чтобы попрощаться перед очередной отправкой на фронт. Когда тот отошел поговорить по телефону, мужчина попытался покончить с собой. Друг застал его лежащим на столе в луже крови. Сейчас он снова в больнице под препаратами и пока не пришел в сознание.

