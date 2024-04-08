МО РФ: «Искандер» уничтожил цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

Отвечая на попытки украинского режима атаковать нефтегазовые и энергетические объекты России, армия наносит точечные удары крупного масштаба по оборонно-промышленным предприятиям, цехам по производству дронов и объектам энергетики, обеспечивающим функционирование ОПК Украины, подчеркнули в ведомстве.

Ранее ивановские десантники из «Южной» группировки войск взяли один из украинских «опорников» на окраинах города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Сначала военнослужащие вскрыли главные огневые точки и укрытия ВСУ с помощью воздушной разведки. После этого авиация и артиллерия нанесли удары по указанным координатам, в результате чего были подавлены огневые средства врага.