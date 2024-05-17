Минобороны РФ: 14 ракет Vampire сбили в Белгороде

сегодня в 22:08

Российские средства ПВО сбили 14 ракет РСЗО RM-70 Vampire, которыми ВСУ пытались ударить по Белгороду, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

«Около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сказано в сообщении.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram сообщил, что в результате атаки зафиксированы повреждения многоквартирного дома на Харьковской горе. Также были задеты инженерные коммуникации, однако с подачей воды проблем нет.

«Также зафиксировали последствия в одной квартире. На месте работают все оперативные службы, специалисты управ, УК, строительных организаций», — уточнил мэр.