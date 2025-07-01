Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам около 69 тыс аварий

За шесть месяцев 2025 года служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам около 69 тыс. ДТП без пострадавших, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За полгода подмосковная служба помощи при ДТП оказала квалифицированную помощь почти 138 тысячам водителей: около 12,3 тыс. ДТП оформили на месте по Европротоколу, а около 27,9 тыс. ДТП оформили Европротокол или расписку в стационарных центрах помощи», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При этом в первом квартале 2025 года было отработано 35 тысяч ДТП без пострадавших — на 1,2 тыс. меньше, чем во втором.

В ведомстве напомнили, что служба помощи — это единое пространство помощи, где функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП быстро осуществить необходимые первоочередные действия, помогают оформить Европротокол на месте или в центре помощи, а также избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших, что значительно сокращает время пребывания на месте происшествия и снижает вероятность возникновения повторных ДТП.

Водители, попавшие в ДТП без пострадавших, не должны оставаться на проезжей части в автомобиле. Следует незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить от оператора службы помощи при ДТП, а также они могут оформить Европротокол через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.