В подмосковном ЖК «G3 Театральный» стартовала выдача ключей новоселам первого дома

В Раменском городском округе возводят ЖК «G3 Театральный». Девелопер проекта — G3 Group. Сейчас на проекте активно ведется выдача ключей новоселам первого дома. Уже около 70 квартир передано владельцам. Жители планируют будущие интерьеры, приступают к ремонтам, в квартирах звучат первые звуки стройки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Для удобства жителей в проекте предусмотрен красивый и безопасный двор, наземный паркинг с зарядками для электрокаров, зоны для спорта и отдыха, современные колясочные и лапомойки в уютных лобби, бесплатный Wi-Fi на территории.

Проект стал лучшим по потребительским качествам среди среднеэтажных домов в Московской области по версии ЕРЗ, а также призером в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» в премии ТОП-ЖК 2025.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Здесь появятся детский сад на 65 мест, кафе и магазины. Также комплекс обладает удобной транспортной доступностью, рядом расположена станция МЦД-3 «Ильинская». Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.