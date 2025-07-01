В Подольске запустят новое производство электротехнических устройств

Компания «Инно-Инжиниринг», разрабатывающая и выпускающая электротехнические устройства под брендом innel, запустит новый производственный корпус в Подмосковье. В городском округе Подольск уже завершено строительство производственного цеха, на текущий момент ведется оснащение цеха современным оборудованием. Запустить предприятие в работу компания рассчитывает уже в августе 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Очередной отечественный бренд запустит производство в Московской области. Компания «Инно-Инжиниринг» в г. о. Подольск будет выпускать устройства электрозащиты для жилых, коммерческих и промышленных объектов под брендом innel. Объем инвестиций в строительство и запуск нового предприятия уже сейчас оценивается 100 млн рублей. При этом компания планирует развиваться и в течение трех лет готова инвестировать еще 400 млн рублей. Для жителей Подмосковья на новом предприятии будет создано не менее 50 новый рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На подмосковном предприятии компания «Инно-Инжиниринг» будет производить системы защитных устройств в разных модификациях: от базовых моделей реле контроля напряжения до устройств с функцией мониторинга параметров сети и интеграцией с системами «умного дома». Устройства предназначены для контроля напряжения в электросетях различных объектов и автоматического отключения напряжения в случае возникновения каких-либо неисправностей.

«Наша компания строит свою деятельность на принципах научно-технического подхода. В связи с этим мы ориентированы на разработку и производство не отдельных устройств, а комплексных решений в области электробезопасности. Для более оперативного внедрения новых решений и запуска серийного производства изделий, наши инженеры работают в тесной связке с сотрудниками производственного подразделения непосредственно на предприятии», — подчеркнул генеральный директор «Инно-Инжиниринг» Сергей Паршиков.

Уже на начальном этапе предприятие сможет производить до 10 тыс. изделий в месяц. До конца года компания планирует нарастить производственные мощности и увеличить ежемесячный объем выпускаемой продукции в три раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.