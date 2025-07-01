Сергея Жукова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*
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Лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Данные артиста появились на экстремистском ресурсе, сообщает ТАСС.
В базу Жукова добавили в апреле 2024 года. Попал он туда из-за концертов, которые давал в Крыму.
Ранее народного артиста РСФСР Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине. Прославленный режиссер попал в базу МВД страны.
Также в розыск объявлен российский певец Григорий Лепс. Музыканта обвиняют в публичной поддержке специальной военной операции России на Украине.
* Заблокированный в России экстремистский сайт.