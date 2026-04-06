Многодетный отец: что известно о подозреваемом в изнасиловании дочери на Урале

Семья, в которой отец надругался над дочерью, оказалась многодетной

В Екатеринбурге семья, в которой 39-летний отец надругался над несовершеннолетней дочерью и попал в СИЗО, многодетная и считается благополучной. В стране они находятся легально, сообщает Е1.RU .

Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга надругался над 15-летней дочерью. Школьница рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

По словам знакомого обвиняемого, мужчина является уроженцем Таджикистана. Семья благополучная и находится в России легально.

«В семье две дочери и сын. Самой младшей — 3 года, старшей — 15 лет. Отец работал в сетевом продуктовом магазине», — сказал собеседник агентства.

Силовики задержали насильника еще в конце марта. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Фигуранту предъявлено обвинение.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов Свердловской области, суд избрал обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая. Расследование уголовного дела продолжается.

