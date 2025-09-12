Многодетная мать осталась без дома с тремя детьми на руках из-за пожара в Мысках

В кузбасских социальных сетях активно обсуждается трагическое происшествие: утверждается, что многодетная жительница Мысков осталась без дома с тремя детьми на руках из-за пожара. По имеющейся информации, ее супруг числится пропавшим без вести в зоне СВО и сейчас семья живет у друзей, сообщает Сiбдепо .

В пресс-службе МЧС Кузбасса подтвердили факт пожара в частном жилом доме на улице Чехова в Мысках, произошедшего 9 сентября. В результате происшествия крыша здания была полностью обрушена. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров, а предварительной причиной называется нарушение правил эксплуатации печи.

Как рассказала сама пострадавшая, еще 4 сентября она подала заявление в органы социальной защиты с просьбой о ремонте котельной, которая длительное время находилась в аварийном состоянии. Ранее по разным причинам это не представлялось возможным.

Ответить на заявление не успели, и 9 сентября пожар полностью уничтожил дом. Точные обстоятельства возникновения пожара в настоящее время устанавливаются специалистами. По словам женщины, заключение будет готово только в среду на следующей неделе.

Помимо прочего, многодетная мать сейчас одна воспитывает детей. Ее муж был мобилизован в 2022 году, и с тех пор его местонахождение неизвестно, как утверждает сама пострадавшая.

Женщина выразила искреннюю благодарность отзывчивым горожанам.

«Не думала, что у нас в Мысках такие добрые и отзывчивые люди», — сказала она.

В настоящее время многодетная мать ожидает ответ от органов соцзащиты.