«Мне не нравится!»: женщину в метро Москвы вывел из себя язык жестов

Глухая девушка ехала в столичном метро и общалась по видеосвязи с подругой. Для этого она использовала язык жестов. Однако пассажирке, которая сидела рядом с ней, это пришлось не по душе.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка общается. Рядом с ней сидит женщина. В какой-то момент она разворачивается и с недовольным видом просит прекратить общение.

«Давайте потом поговорим? Мне не нравится!» — заявляет пассажирка.

Девушка пояснила в социальных сетях, что она никому не мешала, в вагоне на нее никто не обращал внимание. В заметке на телефона она написала женщине, что та может уйти, если ей это не нравится, но пассажирка отказалась читать.

«Видимо настолько она недовольна своей жизнью. Она вообще кто такая, чтобы запрещать мне общаться? Это общественное место», — поделилась девушка с подписчиками.

Она подчеркнула, что не глупый человек и прекрасно понимает, что глухие люди могут громко разговаривать. Поэтому для общения в общественном транспорте выбрала язык жестов. Девушка призналась, что впервые столкнулась с такой ситуацией.

