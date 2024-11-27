«МК»: в Подмосковье пьяный мужчина умер в отделе полиции в свой день рождения

Житель Московской области скончался в отделении полиции в свой 31-й день рождения. По факту случившегося проводится проверка, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в Ивантеевке. С начала заранее отметивший день рождения мужчина упал и получил сильный ушиб. Его госпитализировали в больницу, откуда он сбежал.

Затем именинника задержали сотрудники полиции, когда он справил нужду на здание Дома культуры. Полицейские поместили пьяного мужчину в комнату для задержанных, где позднее и было обнаружено его тело.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося загадочной смерти мужчины.