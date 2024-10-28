«МК»: умерла 99-летняя мать политика Егора Гайдара Ариадна Бажова
В Москве умерла 99-летняя мать политика и экономиста Егора Гайдара, Ариадна Бажова. Она умерла в квартире на Ленинградском проспекте по случайности, сообщает МК.ru.
Бажова упала и сильно ударилась ногой 27 октября. Сиделка женщины вызвала доктора. Те обнаружили перелом шейки бедра, сделали укол с обезболивающим препаратом и оставили женщину дома.
Утром 28 октября сиделка зашла в комнату к Ариадне. Женщина скончалась.
Ариадна Бажова — доктор исторических наук. Также она писала мемуары о своем папе, советском писателе Павле Бажове.
Ранее скончался народный артист России Евгений Князев. Ему было 83 года.