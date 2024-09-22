МК: умер легендарный советский строитель Марк Абелев

Скончался известный советский ученый-строитель Марк Абелев. Он был одним из ведущих специалистов, который проектировал здания, возводящиеся на зыбучей почве, сообщает « МК: срочные новости ».

Абелев занимался восстановлением Малого театра. Здание могла подмыть подземная река Неглинка, но строитель этого не допустил.

Также Абелев был женат на художественном руководителе театра «Современник» Галине Волчек. В браке ней он пробыл 10 лет — с 1966 по 1976 год. Потом ученый-строитель женился на другой.

Абелев умер в субботу в возрасте 89 лет. Галины Волчек не стало 27 декабря 2019 года. Абелев пережил ее на пять лет.