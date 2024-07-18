МК: советская спортсменка Латынина выпала из коляски в московской больнице

Легендарная 89-летняя советская гимнастка Лариса Латынина упала и повредила спину во время посещения врача, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Девятикратная олимпийская чемпионка с весны живет в доме ветеранов сцены на востоке Москвы, где ее регулярно навещают родные и близкие. В последнее время спортсменка чувствовала себя плохо и жаловалась на боли в спине.

17 июля вечером ее привезли на прием к врачу для осмотра. Когда визит к медику подошел к концу, Латынина попыталась сесть на коляску, на которой передвигалась, но промахнулась и неудачно села на пол.

Спортсменке незамедлительно оказали помощь. Она травмировалась, но госпитализация звезде спорта не потребовалась.