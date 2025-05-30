МК: количество обвиняемых по делу ТГК-14 может вырасти

Под подозрением у специалистов на сегодняшний день находятся несколько топ-менеджеров ТГК-14. А также арестован еще один собственник предприятия.

Возможна масштабная инвентаризация активов ТГК-14, чтобы вернуть вероятно похищенные средства. Кроме того, может потребоваться срочная программа стабилизации работы энергетического предприятия перед предстоящим отопительным сезоном.

Компания работала на Бурятию и Забайкалье. Ситуация с ТГК-14 годами вызывала возмущение жителей. С 2022 года в адрес руководства ТГК-14 стали приходить многочисленные жалобы от потребителей. Они касались необоснованного роста тарифов, хотя в то же время наблюдалось ухудшение качества услуг.

В 2023 году ФАС выявила факты завышения стоимости тепловой энергии на 15-20%. Кроме того, в ТГК-14 были массовые сокращения ключевого персонала. Например, в 2023 году уволили около 30% инженерно-технических работников. Такая тенденция продолжилась и в 2024 году.

Финансовые махинации руководства компании зафиксировали после проверки Счетной палаты, которую организовали в начале прошлого года. Специалисты узнали, что средства, которые были выделены на модернизацию оборудования, использовались неэффективно.

Также весной этого года прокуратура Бурятии выявила системные нарушения в подготовке к отопительному сезону. Она направила предостережения директору «Генерации Бурятии» (филиал ТГК-14) и ответственному в мэрии Улан-Удэ по вопросу срыва ремонтов на ключевых энергетических объектах региона: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Юго-Западная».